Destacan el saneamiento económico de la Cooperativa Aguas Puras Puerto Rico

Así lo aseguró el presidente de la Federación Misionera de Cooperativas de Agua Potable (FEMICAP), Daniel Sena, quien aseguró que contrariamente a la situación de otras cooperativas de la provincia la institución local se encuentra entre las que están muy bien saneadas.

Asimismo, mencionó a otras entidades como las de Capioví, Apóstoles, Jardín América, Dos de Mayo, San Vicente y Wanda”, que están en similares condiciones.

“Esas cooperativas que están bien son las que pueden hacer inversiones, pero las demás en el contexto de crisis no pueden hacer nada”, señaló y agregó: “Tenemos las tarifas bien ajustadas para no perder, pero tampoco se gana mucho, solamente un escaso margen que sirve para el mantenimiento del servicio. El agua, en realidad, no aumenta mucho en su precio. Estamos haciendo todo lo posible para que se mantenga al mínimo. Pero lo que sí sube mucho es el precio de la luz eléctrica y eso afecta a las cooperativas porque tienen muchas conexiones y generan mucho consumo”.

Dentro del contexto de crisis económica a nivel nacional, las cooperativas de agua potable en Misiones deben enfrentar diversos problemas financieros y administrativos, relacionados principalmente al incremento de los costos, escasez de presupuesto para pagar salarios a los empleados o realizar inversiones, falta de cumplimiento de los socios con las cuotas, y la deuda que mantiene el Estado provincial por el servicio brindado en organismos públicos. Por esos motivos, señalaron que son varias, y cada vez más, las cooperativas que se encuentran al borde de la quiebra.

Aseguró que “estamos sufriendo por la crisis que afecta al país, los problemas económicos para las cooperativas son muy grandes, algunas están más apretadas que otras, pero en general todas fueron golpeadas por las dificultades, principalmente con el tema de no saber cómo pagar los bonos a empleados, paritarias, y aumentos de los costos”.

Por ello, en relación al nivel del déficit de las cooperativas de agua potable en la provincia, indicó: “No todas son iguales, hay algunas que están muy deficitarias, están muy al borde casi sin posibilidades de poder abonar los sueldos, aportes previsionales o impuestos. Continúan trabajando, pero siempre al límite de la quiebra, y esta situación compleja está creciendo”.

“Las que están muy al borde de la quiebra son alrededor de cinco cada vez son más, pero también hay una cantidad más grande que está luchando mucho con los costos y buscando la forma de mantenerse para no caer”, remarcó.

Por otra parte, Sena recordó que existe una deuda del Estado provincial con las cooperativas de agua potable por la provisión a diferentes organismos públicos, y expresó que aguardan que se pueda regularizar la situación para obtener un mayor ingreso. “La deuda del Estado es por el decreto 830, y estamos esperando que nos paguen eso porque nos servirá para solventar los gastos, como ser el pago de los salarios”, recalcó.